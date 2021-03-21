Плюс 262: новые данные по числу зараженных коронавирусом в Грузии

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 189 пациентов

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 262. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 277 480 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 189 человек, с начала пандемии вылечились 269 973 пациента. Скончались 3 700.

За сутки сделано 11 923 теста, из которых 6 328 на антиген и 5 595 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,2%, за последние 14 дней – 1,55%, за последние семь дней – 1,63%.

В карантине в настоящее время находятся 220 человек, в стационарах – 1 435, в ковид-гостиницах – 176.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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