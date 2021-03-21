Плюс 262: новые данные по числу зараженных коронавирусом в Грузии

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 262. Скончались девять человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 277 480 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 189 человек, с начала пандемии вылечились 269 973 пациента. Скончались 3 700.
За сутки сделано 11 923 теста, из которых 6 328 на антиген и 5 595 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 2,2%, за последние 14 дней – 1,55%, за последние семь дней – 1,63%.
В карантине в настоящее время находятся 220 человек, в стационарах – 1 435, в ковид-гостиницах – 176.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.