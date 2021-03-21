Первые лица государства поздравили мусульман Грузии с Новруз Байрамом

Новруз Байрам — праздник весны и наступления Нового года по солнечному летоисчислению, принятому у мусульман

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил азербайджанцев Грузии с Новруз Байрамом.

Как отмечает премьер-министр в Facebook, праздник Новруз Байрам - это символ начала нового года, новой жизни.

Новруз Байрам — праздник весны и наступления Нового года по солнечному летоисчислению у мусульман, который совпадает с днем весеннего равноденствия и приходится на 20-21 марта. Праздничные мероприятия проходят и в Грузии. Наиболее широко этот праздник отмечают в регионе Квемо Картли, значительную часть населения которого составляют этнические азербайджанцы.

"Поздравляю наших азербайджанских граждан с Новруз Байрамом, с этим прекрасным праздником весны, который является символом начала нового года, новой жизни. Желаю каждому из них мира, счастья, прогресса и процветания", - написал Гарибашвили.

Этнических азербайджанцев Грузии с праздником Новруз поздравила президент Саломе Зурабишвили.

"Сегодня праздник прихода весны, Новруз, который означает пробуждение природы, наполнение новой энергией и является символом нового начала, надежды на лучшее будущее. Празднование Новруза в Грузии имеет многовековую историю. Это наглядный пример разнообразия грузинской культуры и традиций. Из-за пандемии, к сожалению, даже в этом году нам не дается возможность вместе отметить этот древний праздник. Я верю, что совместными усилиями пандемия будет побеждена и в будущем традиционное празднование прекрасного Новруза всегда будет украшать весну Грузии", - написала президент в своем послании.

С праздником Новруз Байрам этнических азербайджанцев поздравил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"От имени Парламента Грузии поздравляю наших азербайджанских граждан с праздником Новруз Байрам! Нас связывает одна Родина и многовековая история сосуществования. С праздником весны, надежды и обновления! Желаю здоровья, благополучия и успехов!" - сказал спикер парламента Грузии.

В пятницу Межведомственный координационный совет принял решение не снимать снимать ограничения на передвижение в ночное время во время праздника. Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся, наряду с масочным режимом и запретом на массовые мероприятия, которые будут действовать в Грузии еще неопределенное время, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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