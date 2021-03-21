Ковид-география: по количеству новых случаев лидируют Тбилиси и Имерети

В настоящее время в стране насчитывается 3 781 активный случай инфицирования, из них 1 435 человек проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Из 262 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в стране, 152 случая выявлены в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 43 Шида Картли 15 Кахети 14 Квемо-Картли 13 Аджария 11 Самегрело - Земо Сванети 8 Мцхета-Мтианети 4 Гурия 1 Самцхе-Джавахети 1 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране насчитывается 3 781 активный случай инфицирования, из них 1 435 человек проходят лечение в больницах, 76 человек размещены в ковид-гостиницах, 2 170 человек проходят курс лечения на дому, 220 помещены в карантинные зоны.

287 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 87 человек подключены к аппаратам ИВЛ, из них 55 - в Тбилиси, пять - в Аджарии и 11 - в Имерети.

На данном этапе в самоизоляции находятся 6 677 человек.

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