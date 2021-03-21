Ковид-география: по количеству новых случаев лидируют Тбилиси и Имерети

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Из 262 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в стране, 152 случая выявлены в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|43
|Шида Картли
|15
|Кахети
|14
|Квемо-Картли
|13
|Аджария
|11
|Самегрело - Земо Сванети
|8
|Мцхета-Мтианети
|4
|Гурия
|1
|Самцхе-Джавахети
|1
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В настоящее время в стране насчитывается 3 781 активный случай инфицирования, из них 1 435 человек проходят лечение в больницах, 76 человек размещены в ковид-гостиницах, 2 170 человек проходят курс лечения на дому, 220 помещены в карантинные зоны.287 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 87 человек подключены к аппаратам ИВЛ, из них 55 - в Тбилиси, пять - в Аджарии и 11 - в Имерети.
На данном этапе в самоизоляции находятся 6 677 человек.
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