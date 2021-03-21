Жители Батуми перекрыли движение на центральной дороге

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Жители так называемого "Города мечты" в Батуми перекрыли движение на центральной дороге Хелвачаури-Батуми, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

"Город мечты" - это поселение, расположенное на территории бывшей российской военной базы близ Батуми. Сюда в 2012 году с приходом новой власти из-за природных условий и бедности переехали до 900 семей из высокогорной Аджарии, так называемые эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Люди поселились в бараках и вагончиках, жили в ужасных условиях без электричества и канализации.

В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс. Однако теперь люди хотят гарантий, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций.

Протестующие требуют установить критерии для определения владельцев квартир в строящемся жилом комплексе и встретиться с председателям правительства АР Торнике Рижвадзе.

"Господин Рижвадзе должен представить документы и подписать с каждым из нас договор, что нас удовлетворят жилплощадью. Мы сказали, что не собираемся останавливать протест, и выполняем", - говорят участники акции.

По словам собравшихся, они годами живут здесь в невыносимых условиях. Несмотря на то, что строятся дома, они не знают, кому именно их передадут.

Полиции удалось частично восстановить движение транспортных средств, однако протестующие по-прежнему перекрывают одну из сторон проезжей части.

Полиция не позволяет протестующим снова полностью перекрыть проезжую часть.

Несколько минут назад протестующие объявили о прекращении сегодняшней акции. По словам организаторов, митинг с теми же требованиями возобновится завтра, 22 марта, в 14.00 на улице Багратиони в Батуми.

Масштабный социальный проект "Город мечты" финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (более 13,7 миллиона долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени 2021 года.