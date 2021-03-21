18:06 21 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Мэрия города Батуми

Жители Батуми перекрыли движение на центральной дороге

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/12/250636766.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210321/251229293/Zhiteli-Batumi-perekryli-dvizhenie-na-tsentralnoy-doroge.html

Протестующие требуют установить критерии для определения владельцев квартир в строящемся жилом комплексе

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Жители так называемого "Города мечты" в Батуми перекрыли движение на центральной дороге Хелвачаури-Батуми, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

"Город мечты" - это поселение, расположенное на территории бывшей российской военной базы близ Батуми. Сюда в 2012 году с приходом новой власти из-за природных условий и бедности переехали до 900 семей из высокогорной Аджарии, так называемые эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Люди поселились в бараках и вагончиках, жили в ужасных условиях без электричества и канализации.

Мэрия города Батуми
© Sputnik / Seyran Baroyan
Социальные проблемы вывели жителей Батуми на акцию протеста

В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс. Однако теперь люди хотят гарантий, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций.

Протестующие требуют установить критерии для определения владельцев квартир в строящемся жилом комплексе и встретиться с председателям правительства АР Торнике Рижвадзе.

"Господин Рижвадзе должен представить документы и подписать с каждым из нас договор, что нас удовлетворят жилплощадью. Мы сказали, что не собираемся останавливать протест, и выполняем", - говорят участники акции.

По словам собравшихся, они годами живут здесь в невыносимых условиях. Несмотря на то, что строятся дома, они не знают, кому именно их передадут.

Аджария. Город Батуми на закате
© Sputnik / Alex Shlamov
Десятки семей самовольно заняли квартиры в новостройке в Батуми

Полиции удалось частично восстановить движение транспортных средств, однако протестующие по-прежнему перекрывают одну из сторон проезжей части.

Полиция не позволяет протестующим снова полностью перекрыть проезжую часть.

Несколько минут назад протестующие объявили о прекращении сегодняшней акции. По словам организаторов, митинг с теми же требованиями возобновится завтра, 22 марта, в 14.00 на улице Багратиони в Батуми.

Масштабный социальный проект "Город мечты" финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (более 13,7 миллиона долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени 2021 года.

Теги:
Акция протеста, Батуми, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - видео
Хотим гулять ночью! В Тбилиси требовали отменить "комендантский час" - видео
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться