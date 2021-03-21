Международный день людей с синдромом Дауна отмечают в Грузии

Пандемия еще более прояснила проблемы с точки зрения образования, здравоохранения и социальной защиты людей с ограниченными возможностями, заявила омбудсмен

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. 21 марта Грузия отмечает Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day).

В этом году празднование проходит под лозунгом "Мы соединяем".

По словам главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили, властями предпринят не один шаг в направлении политики здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустройства в целях содействия полноценной интеграции в общество граждан с синдромом Дауна, создания им условий для самореализации.

"И все же, нам еще много нужно трудиться, с одной стороны, для повышения осведомленности общества, преодоления стигматов и, в то же время, для укрепления прав наших граждан с синдромом Дауна и их большей вовлеченности в общественную жизнь. Мы создаем общество равноправных людей, где всем, независимо от каких-либо различий, одинаково открыты пути для участия в образовательной, творческой, спортивной, предпринимательской или публичной сферах; где все могут трудиться на благо страны и жить достойно в окружении близких; где мы считаем не хромосомы, а проделанную друг для друга работу и вместе достигнутые цели", - отметил премьер.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, на этой неделе советник президента по вопросам лиц с ОВЗ Симон Петридис принял участие в конференции, организованной Ассоциацией людей с синдромом Дауна Грузии.

Вместе с сотрудниками администрации он примет участие в запланированной на площади Орбелиани "Пестрой ярмарке", котора из-за непогоды состоится 28 марта, а не 21 марта.

По словам министра науки и образования Грузии Михаила Чхенкели, каждый человек имеет право на получение качественного образования без какой-либо дискриминации.

"Я считаю, что учреждение и празднование Всемирного дня лиц синдромом Дауна имеет большое значение для преодоления существующих стигм и стереотипов в отношении людей с синдромом Дауна. Получение доступного и качественного образования - право каждого человека без какой-либо дискриминации. Наша цель - создать систему образования, адаптированную к различным потребностям человека, предоставляя каждому равный доступ к образованию", - заявил министр.

Как отметил министр, с этой целью в Грузии будет развиваться "Программа инклюзивного образования" .

По словам народного защитника Грузии Нино Ломджария, пандемия еще более прояснила проблемы с точки зрения образования, здравоохранения и социальной защиты людей с ограниченными возможностями, в том числе людей с синдромом Дауна.

Сегодня же омбудсмен приняла участие в пятой конференции, посвященной Международному дню человека с синдромом Дауна.

По данным аппарата народного защитника, онлайн-конференция была посвящена важности содействия развитию подростков с синдромом Дауна в возрасте от 7 до 18 лет.

"В Грузии эта возрастная группа до сих пор не имеет соответствующей поддержки в виде государственных услуг, текущие программы незначительны, устаревшие и не могут отвечать современным вызовам и индивидуальным потребностям развития детей", - говорится в заявлении.

Синдром Дауна - самая распространенная генетическая аномалия, которую впервые в в 1866 году описал британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома, которое определяется наличием в клетках человека дополнительной хромосомы. Наличие этой генетической аномалии обуславливает появление ряда особенностей.

В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна.

Одним из символом этого дня стали разноцветные носки как символ лишней хромосомы.

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