Население Грузии не должно отказываться от вакцинации - главный эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал население продолжить выполнять рекомендации в период послабления ограничений - соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, носить маски, часто мыть руки и не отказываться от вакцинации.

По его словам, не стоит пребывать в иллюзии, что Грузия победила коронавирус.

"Ситуация в стране стабилизируется. В течение последних двух месяцев, и особенно в последний месяц, ежедневный показатель инцидентов, ежедневный показатель и индикатор остаются стабильными, но у нас больше не наблюдается значительного снижения этих индикаторов в течение марта. Это понятно, так как большинство ограничений снято. К сожалению, все еще возникает иллюзия, что мы победили COVID, но каждый день у нас случается 200, 300, 400 случаев", - сказал Амиран Гамкрелидзе в эфире Первого канала.

По его словам, значительно снизился процент ношения населением масок, что является риском для дальнейшего обострения эпидемии.

"Сегодня утром положительный показатель снова поднялся выше 2%, в то время как в последние недели у нас он всегда была ниже 2%, , то есть последние 14 дней у нас 1,55%, в марте у нас 1,58%, а сегодня он снова вильнул хвостом, и у нас - 2,2% . Эти и другие косвенные индикаторы указывают на то, что внимание ослабло, и у нас снова создается иллюзия, что мы побеждаем, в то время как до победы еще очень далеко. Вот почему я обращаюсь к населению и послушно прошу нас следовать всем рекомендациям ", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог, если население будет активно соблюдать рекомендации в марте и апреле, то Грузия сможет избежать "третью волну" коронавируса.