00:57 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе

Население Грузии не должно отказываться от вакцинации - главный эпидемиолог

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1051)
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210321/251230290/Naselenie-Gruzii-ne-dolzhno-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii---glavnyy-epidemiolog.html

Значительно снизился процент ношения населением масок, что является риском для дальнейшего обострения эпидемии, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призвал население продолжить выполнять рекомендации в период послабления ограничений - соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, носить маски, часто мыть руки и не отказываться от вакцинации.

По его словам, не стоит пребывать в иллюзии, что Грузия победила коронавирус.

Саломе Зурабишвили
© photo: AFP 2020 / ERIC LALMAND
Президент Грузии сделает прививку от коронавируса

"Ситуация в стране стабилизируется. В течение последних двух месяцев, и особенно в последний месяц, ежедневный показатель инцидентов, ежедневный показатель и индикатор остаются стабильными, но у нас больше не наблюдается значительного снижения этих индикаторов в течение марта. Это понятно, так как большинство ограничений снято. К сожалению, все еще возникает иллюзия, что мы победили COVID, но каждый день у нас случается 200, 300, 400 случаев", - сказал Амиран Гамкрелидзе в эфире Первого канала.

По его словам, значительно снизился процент ношения населением масок, что является риском для дальнейшего обострения эпидемии.

"Сегодня утром положительный показатель снова поднялся выше 2%, в то время как в последние недели у нас он всегда была ниже 2%, , то есть последние 14 дней у нас 1,55%, в марте у нас 1,58%, а сегодня он снова вильнул хвостом, и у нас - 2,2% . Эти и другие косвенные индикаторы указывают на то, что внимание ослабло, и у нас снова создается иллюзия, что мы побеждаем, в то время как до победы еще очень далеко. Вот почему я обращаюсь к населению и послушно прошу нас следовать всем рекомендациям ", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог, если население будет активно соблюдать рекомендации в марте и апреле, то Грузия сможет избежать "третью волну" коронавируса.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1051)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Автопробег против роста цен на бензин в Грузии: как протестуют водители - видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться