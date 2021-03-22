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Торговля на рынке. Новогодний базар

Грузия ужесточает нормы закона по безопасности пищевых продуктов

© Sputnik / STRINGER
Общество
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В случае выявления инспекцией нарушений норм безопасности продуктов питания, предпринимателя ждут штрафные санкции

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Парламентский комитет по аграрным вопросам внесет сегодня на рассмотрение бюро поправки в Кодекс о безвредности продовольствия/кормов для животных, ветеринарии и защите растений, касающиеся увеличения штрафов за нарушения в области безопасности пищевых продуктов и кормов для животных.

Согласно законопроекту, в случае несоблюдения контроля за безопасностью пищевых продуктов или продуктов питания для животных, но исправления недостатков, представители малого бизнеса выплатят штраф в размере 200 лари, другие бизнес-операторы будут оштрафованы на 500 лари. Если же нарушитель не выполнит предписаний инспекции, то его оштрафуют уже на сумму в тысячу лари.

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Здесь же поясняется, что бизнес-оператор – это лицо, деятельность которого связана с производством, первичным производством, переработкой, дистрибуцией продовольствия, животных, растений, а также с услугами в сфере ветеринарии и защиты растений.

Если же будут обнаружены несоответствия, которые представляют высокий риск для жизни и здоровья людей или животных, и которые не будут должным образом устранены без временной приостановки производственного процесса, то это повлечет наложение штрафа в размере 1 000 лари и приостановку конкретного производственного процесса. Повторение нарушения приведет к штрафу в размере 5 000 лари для бизнес-оператора.

Законопроект также предусматривает, что нарушение правила предоставления информации о продуктах питания потребителям повлечет наложение штрафа в размере 200 лари для бизнес-оператора со статусом малого бизнеса и штрафа в размере 500 лари для бизнес-операторов другой категории. Повторение нарушения повлечет за собой штраф в размере 1 000 лари.

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Законодательные изменения предусматривают штраф в размере 1 000-3 000 лари на бизнес-операторов за предоставление информации о специальных продуктах питания или детском питании, которая может ввести потребителя в заблуждение относительно истинного характера продукта и его состава. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 лари и приостановление деятельности.

Кроме того, в законопроекте пересматривается статус малых предприятий пищевой промышленности.

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Согласно действующему законодательству, малый бизнес – это деятельность бизнес-оператора, годовой оборот которого не превышает 200 тысяч лари. В результате внесенных изменений в Налоговый кодекс, предприниматели больше не обязаны подавать ежегодные налоговые декларации в налоговый орган, в результате чего Служба доходов не может определять размер годового оборота предприятия.

Следовательно, Национальное агентство продовольствия лишено этой информации при осуществлении государственного контроля и наложении санкций. Инициаторы законопроекта заявляют, что изменения будут регулировать отношения, связанные с ветеринарной деятельностью, определят бизнес-операторов со статусом малого бизнеса, а агентство продовольствия получит возможность точно идентифицировать этих бизнес-операторов.

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Что мы едим? (42)
Теги:
Кодекс безопасности продуктов и свободного оборота, продукты питания, Грузия

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