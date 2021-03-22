Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 170

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 396 пациентов, а с начала пандемии вылечились 270 369

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 170. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 277 650 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 396 человек, с начала пандемии вылечились 270 369 пациентов. Скончались 3 710.

За сутки сделано 6 185 тестов, в том числе 2 993 на антиген и 3 192 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,75%, за последние 14 дней – 1,56%, за последние семь дней – 1,72%.

В карантине в данное время находятся 204 человека, в стационарах – 1 460, в ковид-гостиницах – 173.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.