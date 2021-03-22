13:57 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 170

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1054)
492 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251188105.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210322/251232893/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-170-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 396 пациентов, а с начала пандемии вылечились 270 369

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 170. Скончались десять человек.

Пандемия коронавируса - люди в масках в Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Число выявленных за сутки в мире случаев COVID-19 превысило 500 тысяч

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 277 650 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 396 человек, с начала пандемии вылечились 270 369 пациентов. Скончались 3 710.

За сутки сделано 6 185 тестов, в том числе 2 993 на антиген и 3 192 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,75%, за последние 14 дней – 1,56%, за последние семь дней – 1,72%.

В карантине в данное время находятся 204 человека, в стационарах –  1 460, в ковид-гостиницах – 173.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1054)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Автопробег против роста цен на бензин в Грузии: как протестуют водители - видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться