В Квемо Картли Новруз Байрам отпраздновали во время "комендантского часа"

Горожане до поздней ночи пели и танцевали на улицах Марнеули в неурочное время, вопреки существующим ограничениям, но все обошлось без эксцессов

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Марнеули (регион Квемо Картли), где проживают этнические азербайджанцы, традиционный праздник Новруз Байрам горожане праздновали на улицах до поздней ночи, во время действия ограничения на передвижение в ночное время.

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации.

Представители азербайджанской общины 18 марта обратились с просьбой к властям отменить "комендантский час" на день празднования Новруз Байрама, однако Межведомственный координационный совет счел это нецелесообразным с учетом большого риска распространения коронавируса при большом скоплении народа и оставил ограничение в силе и 21 марта.

Это вызвало протест мусульман Квемо Картли, которые все же вопреки запрету решили не лишать себя праздника. Их протест поддержали гражданские активисты из Тбилиси. В Марнеули на праздник приехали представители движения "Для Грузии" и активисты молодежного крыла оппозиционной партии "Европейская Грузия".

На центральной площади разожгли костер, до поздней ночи играли и танцевали. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Как сообщили Sputnik в МВД Грузии, ночь прошла спокойно, без задержаний и штрафов.

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