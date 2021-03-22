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Празднование Новруз-байрам в Марнеули

В Квемо Картли Новруз Байрам отпраздновали во время "комендантского часа"

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Происшествия в Грузии (2459)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210322/251233294/V-Kvemo-Kartli-Novruz-Bayram-otprazdnovali-vo-vremya-komendantskogo-chasa.html

Горожане до поздней ночи пели и танцевали на улицах Марнеули в неурочное время, вопреки существующим ограничениям, но все обошлось без эксцессов

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Марнеули (регион Квемо Картли), где проживают этнические азербайджанцы, традиционный праздник Новруз Байрам горожане праздновали на улицах до поздней ночи, во время действия ограничения на передвижение в ночное время.

Празднование Новруз-байрам в Марнеули
© Sputnik / STRINGER
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Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации.

Представители азербайджанской общины 18 марта обратились с просьбой к властям отменить "комендантский час" на день празднования Новруз Байрама, однако Межведомственный координационный совет счел это нецелесообразным с учетом большого риска распространения коронавируса при большом скоплении народа и оставил ограничение в силе и 21 марта.

Это вызвало протест мусульман Квемо Картли, которые все же вопреки запрету решили не лишать себя праздника. Их протест поддержали гражданские активисты из Тбилиси. В Марнеули на праздник приехали представители движения "Для Грузии" и активисты молодежного крыла оппозиционной партии "Европейская Грузия".

На центральной площади разожгли костер, до поздней ночи играли и танцевали. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Как сообщили Sputnik в МВД Грузии, ночь прошла спокойно, без задержаний и штрафов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2459)
Теги:
Новруз-байрам, Марнеули, Грузия

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