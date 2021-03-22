Верхний Ларс сегодня: с российской стороны скопилось более 400 фур

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Более 400 грузовых машин скопилось на границе Грузии с Россией (Степанцминда-Ларс) с российской стороны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ Ларс.

Автодорога Степанцминда-Ларс уже несколько дней закрыта для грузовиков из-за ухудшения погодных условий – снегопада и гололеда. На трассе скопилось 428 фур.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.