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Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги

Верхний Ларс сегодня: с российской стороны скопилось более 400 фур

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210322/251237320/Verkhniy-Lars-segodnya-s-rossiyskoy-storony-skopilos-bolee-400-fur.html

ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Более 400 грузовых машин скопилось на границе Грузии с Россией (Степанцминда-Ларс) с российской стороны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ Ларс.

Очищенный от снега отрезок Военно-Грузинской дороги с проезжающими машинами
photo: Roads Department of Georgia / FB
Верхний Ларс сегодня: движение открыто для легковых автомобилей

Автодорога Степанцминда-Ларс уже несколько дней закрыта для грузовиков из-за ухудшения погодных условий – снегопада и гололеда. На трассе скопилось 428 фур.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Теги:
Россия, Грузия, Верхний Ларс

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