На вступительные экзамены в вузы Грузии зарегистрировались до 20 тысяч абитуриентов

Регистрация на Единые национальные экзамены стартовала в Грузии с 1 марта – она продлится до 31 марта включительно

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. К Единым национальным экзаменам Грузии на данный момент зарегистрированы 19,2 тысячи абитуриентов, заявила директор Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе.

По ее словам, до завершения регистрации осталось всего десять дней, поэтому абитуриентам нужно быть более активными. Если они не зарегистрируются до 18:00 31 марта, то не смогут включиться в экзаменационный процесс.

"Раз в неделю у нас есть день открытых дверей для абитуриентов, но это только по школам. Но на этой неделе, 24 марта, у нас будет день открытых дверей для всех абитуриентов. Соответственная онлайн-ссылка, откуда можно будет присоединиться к нам, будет опубликована на нашем сайте и Facebook-странице уже завтра. Тема – регистрация", – отметила Горгодзе.

Эта информация касается вступительных экзаменов, а принять участие в грантовом конкурсе студентов выразили около тысячи студентов. Электронную заявку на общий магистерский экзамен заполнили более 3,4 тысячи человек. Около 14 тысяч человек зарегистрировались на экзамен подтверждения компетенции учителей.

Как проходит регистрация?

В Грузии с 1 марта началась регистрация на Единые национальные экзамены, которая продлится до 31 марта включительно. В течение этого периода также могут зарегистрироваться желающие пройти грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен или экзамен для учителей.

Регистрация проходит только в электронном формате на сайте online.naec.ge. Во время регистрации все желающие должны выбрать соответствующую графу, следовать инструкции и ознакомиться с информацией.

Для абитуриентов на портале есть "Справочник для абитуриентов", для педагогов-участников тестирования - категория "Вспомогательные собрания" (дополнительная литература), а для желающих стать магистрантами и участников грантового конкурса студентов – тесты, использованные на экзаменах прошлого года. Также для всех доступен справочник и образцы тестовых заданий.

Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).

Процесс регистрации проходит в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать. Изменить или добавить предмет, а также сменить язык экзамена абитуриенты смогут до 18:00 15 апреля.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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