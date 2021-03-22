"Как в "Мимино" - кто в Грузии поздравил Гигинеишвили с днем рождения

Звездные гости, трогательные подарки от самых любимых и весточки из родного города - как прошел 39-й день рождения кинорежиссера Гигинеишвили

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Известная певица Нино Катамадзе поздравила Резо Гигинеишвили с днем рождения трогательным звонком из Грузии.

Гигинеишвили выложил видео с фрагментами празднования своего 39-го дня рождения. Катамадзе поздравила друга по телефону, не забыв и спеть заодно.

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"Рад звонку моей сестры Нино Катамадзе, как в фильме "Мимино", - написал режиссер, вспомнив сцену из культового фильма.

Несмотря на то, что праздник проходил дома, в кругу "звездных" друзей режиссера, вечер не был скучен: гости играли на фортепиано, танцевали и даже слушали песни в исполнении цыган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

Резо Гигинеишвили даже поделился в Instagram фотографией подарка, который ему сделали дети от бывшей супруги Надежды Михалковой. Девятилетняя Нина и семилетний Иван нарисовали рисунок, где они изображены в объятьях отца.

"Вот, что важно в мои 39. Подарок от сына Ивана и Нины. Маруся, Нина, Ваня, счастье быть вашим отцом. Друзья, любимые, спасибо за поздравление!" - написал режиссер.

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