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Член жюри основного конкурса, режиссер, продюсер Резо Гигинеишвили на торжественной церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

"Как в "Мимино" - кто в Грузии поздравил Гигинеишвили с днем рождения

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (440)
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Звездные гости, трогательные подарки от самых любимых и весточки из родного города - как прошел 39-й день рождения кинорежиссера Гигинеишвили

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Известная певица Нино Катамадзе поздравила Резо Гигинеишвили с днем рождения трогательным звонком из Грузии.

Гигинеишвили выложил видео с фрагментами празднования своего 39-го дня рождения. Катамадзе  поздравила друга по телефону, не забыв и спеть заодно.

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

"Рад звонку моей сестры Нино Катамадзе, как в фильме "Мимино", - написал режиссер, вспомнив сцену из культового фильма.

Несмотря на то, что праздник проходил дома, в кругу "звездных" друзей режиссера, вечер не был скучен: гости играли на фортепиано, танцевали и даже слушали песни в исполнении цыган.

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

Резо Гигинеишвили даже поделился в Instagram фотографией подарка, который ему сделали дети от бывшей супруги Надежды Михалковой. Девятилетняя Нина и семилетний Иван нарисовали рисунок, где они изображены в объятьях отца.

"Вот, что важно в мои 39. Подарок от сына Ивана и Нины. Маруся, Нина, Ваня, счастье быть вашим отцом. Друзья, любимые, спасибо за поздравление!" - написал режиссер.

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Темы:
Светская хроника (440)

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