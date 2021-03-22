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Эпидемия коронавируса - женщины идут по улице в масках

Когда Грузии ждать третью волну COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1058)
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Sputnik Грузия
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Стабилизация эпидситуации в стране напрямую связана с соблюдением масочного режима и ограничением мобильности населения, считает иммунолог

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Третья волна коронавируса и рост числа инфицированных в Грузии придется на теплое время года, считает иммунолог Бидзина Кулумбегов.

По словам Кулумбегова, в этом случае третья волна не будет такой масштабной, как прошлой осенью.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alberto Pezzali
Глава Минздрава Грузии будет вакцинироваться препаратом AstraZeneca

"Остается только надеяться, что возможная третья волна совпадает с теплым периодом - поздней весной и летом. В этот период большая часть людей проводит время на улицах, уже естественная вентиляция усиливается, тесный контакт меньше, и поэтому эта волна не будет такой масштабной, как осенью. Будет новая волна, но она не будет цунамиобразной, через что мы уже прошли", - сказал Кулумбегов в эфире телеканала Rustavi2.

Иммунолог отметил, что стабилизация эпидситуации в стране напрямую связана с соблюдением масочного режима и ограничением мобильности населения.

По его словам, улучшить имеющиеся показатели поможет вакцинация.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Visar Kryeziu
В Грузии вакцинация станет доступна и лицам старше 65 лет

"Вирус имеет очень высокую распространенность, показатель воспроизводства. Для поддержания этого показателя ниже 1%, то есть для стабильности пандемии, необходимо: первое - ограниченная подвижность, и второе - ношением маски. Третий фактор влияния - вакцинация, которая не может помочь нам за короткий период времени, потому что в этом случае уже большая часть населения должна быть вакцинирована", - сказал Кулумбегов.

По словам доктора, вакцинация остается единственным способом одолеть коронавирус.

Поэтому среди населения необходимо провести информационную кампанию о пользе прививок против COVID-19.

"Главная наша цель - успешная вакцинация. А предпосылкой для ее успеха станет безопасность и рост доверия среди населения", - сказал Кулумбегов.

Иммунолог также отметил, что не имеет значения, прививку какой вакциной выберут граждане. Главное, что вакцины от AstraZeneca и Pfizer одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1058)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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