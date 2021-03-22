Очередной протест против строительства ГЭС в Грузии - на этот раз в Кахети

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Протест против строительства ГЭС на реке Лопота небольшой части населения ущелья Лапанкури Телавского муниципалитета (регион Кахети) необоснован и абсолютно не понятен, заявил директор строящей гидростанцию компании "Артана Лопота" Бидзина Имнадзе в интервью Sputnik Грузия.

Несколько человек разбили палатку на берегу реки Лопота и уже второй день круглосуточно дежурят в ней, чтобы препятствовать строительству ГЭС "Лопота 1". Данное решение они приняли после того, как случайно узнали, что компания "Артана Лопота", строящая ГЭС, планирует ввезти на территорию технику для осуществления работ. Жители Лапанкури говорят, что планируемое строительство в 7 км от села негативно скажется на окружающей среде и село останется без питьевой и воды для орошения.

"Очень жаль, что проводятся акции, что самое главное, по неаргументированным причинам. Еще в 2019 году мы сказали и объяснили жителям, что проект никак не влияет на водоснабжение села. Планировка ГЭС была выбрана таким образом, чтобы она не влияла на водоснабжение. И на этапе выдачи разрешений команда министерства окружающей среды и сельского хозяйства присутствовала на месте, было проведено детальное исследование, и уже в приказе ведомства четко написано, что строительство ГЭС не окажет влияния на снабжение как питьевой, так и оросительной водой", - заявил Имнадзе.

Установленная мощность ГЭС "Лопота-1" - 5,9 мегаватта, с ежегодной выработкой электроэнергии в 33,4 миллиона киловатт-часов.

Согласно проекту, головное сооружение ГЭС будет состоять из двух водозаборов, один из которых будет расположен на реке Лопота, а другой - на ее притоке.

"Проект небольшой, 6 мегаватт. У него нет резервуара. Трубопровод в 4,5 километра проходит по существующей дороге, и ничего не нужно пробивать и прорубать. Вторая часть трубопровода проходит под руслом реки. Гидрологические расчеты являются краеугольным камнем работы ГЭС. Если компания построит ГЭС такой мощности, для которой не хватит воды из реки, тем самым нанесет себе огромный ущерб. Поэтому все претензии в адрес компании нелогичны и необоснованы", - сказал Имнадзе.

По словам Имнадзе, реакция той небольшой части населения Лапанкури непонятна, так как компания не прекращала контакта с ними и большинство из них ознакомлены даже с малейшими деталями проекта.

В сентябре 2019 года компания начала частичную вырубку леса на территории, где должны были начаться строительные работы. Тогда это вызвало протест небольшой части жителей. В итоге, работы приостановили и вновь провели информативную кампанию среди населения. Жителям были розданы информационные буклеты, в соцсетях опубликовали короткий анимационный фильм, в котором показано, над каким проектом идет работа.

Протестующие уверяют, что тогда была договоренность, что эксперты еще раз оценят проект и представят им соответствующие выводы, которые дадут ответ на их вопросы, но, по словам сельчан, представители компании с тех пор не появлялись.

"Село небольшое. Если останемся без воды, придется собраться и переехать. Пока еще год не прошел, с тех пор как на реке установили водомеры. Мы знаем, что должно пройти не менее трех лет, прежде чем они смогут получить реальную информацию. К тому же все вопросы, которые мы задали представителям компании, до сих пор остаются без ответа", - заявила жительница Лапанкури Кетеван Хорнаули в эфире Первого канала.

Имнадзе уверяет, что все разрешения получены по закону и информация с водомеров собиралась в течение года. Необходимости проверять ее в течение трех лет нет, так как это нигде не прописано.

Неправдой он называет и заявление якобы об угрозе культурным памятникам. По его словам, перед подготовкой проекта был учтен и этот вопрос.

"Артана Лопота" - совместная грузино-итальянская компания. У итальянского инвестора более чем 10-летний опыт работы в сфере энергетики. На их счету до 45 ГЭС как в Италии, так и в Албании и Чили. Все станции работают бесперебойно, спроектированы по современным стандартам.

Строительство "Лопота 1" - первый опыт компании в Грузии. Учитывая большой потенциал Грузии, в планах заняться и другими проектами по строительству ГЭС в стране.

Инвестиции в проект составляют около 10 миллионов долларов. 4,5 миллиона пойдут на оборудование, которое будет приобретено за границей, остальная сумма будет потрачена непосредственно в стране. В процесс строительства ГЭС примут участие три грузинские строительные компании.

В ходе строительных работ компания планирует трудоустроить до 60 человек местного населения. Уже после строительства ГЭС, несмотря на то, что большого числа персонала не понадобится, в приоритете вновь останутся местные жители, которых, в случае их желания переподготовят для получения соответствующей квалификации.