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Снег в районе трассы Гудаури Коби, архивное фото

Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе ограничено

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (162)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210322/251241297/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-ogranicheno.html

Запрет на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. На автотрассе, ведущей к грузино-российской границе, из-за интенсивного снегопада введен запрет на передвижение грузовых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, запрет на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
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Для остального вида транспорта движение свободно.

По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение разрешено в безостановочном режиме. А участок Гудаури-Коби автомобили будут проезжать только через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (162)
Теги:
Военно-грузинская дорога, Мцхета-Степанцминда-Ларс, Верхний Ларс, Грузия

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