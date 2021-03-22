Врачи оценивают состояние актера Кахи Кавсадзе как тяжелое

В конце ноября у Кавсадзе диагностировали коронавирус, в середине декабря распространилась информация, что актер поборол болезнь

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Грузинский актер Кахи Кавсадзе находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По информации телеканала Rustavi2, актер проходит лечение в Первой университетской клинике, диагноз – воспаление легких. По словам родных, состояние Кавсадзе ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом. Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

У Кавсадзе диагностировали коронавирус в конце ноября. В середине декабря распространилась информация, что актер поборол болезнь, однако позже состояние его здоровья ухудшилось.

Актер отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"