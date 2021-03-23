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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 528

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1062)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210323/251244027/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-528-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались четыре человека, из ковид-клиник страны выписаны 299 пациентов, а с начала пандемии вылечились 270 668

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 528. Скончались четыре человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 278 178 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса COVID - жители Токио в масках
© AP Photo / Koji Sasahara
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 299 человек, с начала пандемии вылечились 270 668 пациентов. Скончались 3 714.

За сутки сделано 20 903 теста, в том числе 14 296 на антиген и 6 607 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,53%, за последние 14 дней – 1,61%, за последние семь дней – 1,82%.

В карантинном режиме в данное время находятся 203 человека, в стационарах – 1 467, в ковид-гостиницах – 179.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1062)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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