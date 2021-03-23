Грузинский Минздрав намерен активизировать кампанию по вакцинации от COVID-19

Если врачи и медсестры не сделают прививку и не будут доверять вакцине, очень сложно будет убедить население в том, что они должны привиться, отметили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии необходимо еще больше активизировать информационную кампанию по вакцинации против коронавируса, заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

Недоверие общества к вакцине от COVID-19 возросла после того, как в Ахалцихе умерла 27-летняя медсестра. По версии врачей, спустя 30 минут после вакцинации у женщины развился анафилактический шок.

Медсестру вакцинировали в клинике "Имеди" в Ахалцихе, где была и реанимация, и все необходимые медикаменты, однако спасти врачам ее не удалось. На данный момент идет расследование данного случая. Несмотря на серьезное осложнение, Минздрав приняли решение продолжить процесс вакцинации.

По словам Габуния, в стране информационная кампания в этом направлении очень медленно набирает силу.

"Однозначно есть необходимость того, чтобы информационная кампания была более активной. Информационная кампания является одной из стратегий, и то, что половина населения выражает недоверие вакцине, это неудивительно. Именно поэтому нужна активная информационная кампания", – сказала замминистра.

Cогласно исследованию Национально-демократического института (NDI) и CRRC-Грузия в стране 53% населения отказываются сделать вакцину от коронавируса. При этом Габуния уверена, что у властей есть достаточное количество времени для того, чтобы антиваксеры или же лица, не доверяющие вакцине, убедились бы в ее эффективности.

"Нам понадобится большое усилие для того, чтобы восстановить это доверие. Также необходима активность медперсонала, потому что если врачи и медсестры не сделают прививку и не будут доверять этой вакцине, очень сложно будет убедить население в том, что они должны прививаться, и что вакцинация для них будет полезной", – отметила Габуния.

Вакцинация началась в Грузии с 15 марта препаратом AstraZeneca. По последним данным, в Грузии более четырех тысяч медсотрудников сделали вакцину от коронавируса.

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