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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

Больше половины жителей Грузии против вакцинации

© AP Photo / Alberto Pezzali
Общество
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Sputnik Грузия
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Люди, которые отказываются от вакцинации, объяснили свое решение недоверием к качеству препарата

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Население Грузии скептически относится к вакцинации против коронавируса, об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения Национального демократического института (NDI).

По данным опроса, большинство жителей страны (53%) заявляют, что не сделали бы прививку от COVID-19. В случае возможности готовы к вакцинации лишь треть населения (35%). Не знают ответа на вопрос 12% опрошенных.

Согласно результатам исследования, более скептически к вакцинации относятся женщины и жители страны младше 55 лет. Люди, которые отказываются от вакцинации, объяснили свое решение недоверием к качеству вакцины (48%), а также верой в то, что преодолеть пандемию возможно и без вакцинации (20%).

Между тем, исследование показало, что большая часть жителей страны (42%) считает эффективным план вакцинации правительства, а неэффективным – 30%. Нет ответа на вопрос у 28% проголосовавших.

Исследование общественного мнения NDI было проведено в период с 17 по 24 февраля 2021 года. В формате телефонного интервьюирования опросили более двух тысяч респондентов, за исключением жителей неподконтрольных властям территорий – Абхазии и Цхинвального региона (Южная Осетия).

Авторитетная неправительственная организация NDI проводит подобные исследования в Грузии с 2009 года. Опрос по ее заказу провела грузинская НПО "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" (СRRС) при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Погрешность опроса составила +/- 1,4%.

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Теги:
NDI, Грузия, Вакцинация, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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