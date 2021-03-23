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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

"Арестуйте полицейского!" – у здания МВД Грузии проходит акция протеста

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210323/251248090/Arestuyte-politseyskogo--u-zdaniya-MVD-Gruzii-prokhodit-aktsiya-protesta.html

Протестующие заявляют, что один из правоохранителей бросил флаг Грузии, чем осквернил государственную символику

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Представители оппозиционного "Единого национального движения" протестуют в Тбилиси, требуя арестовать полицейского за оскорбление государственной символики, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Демонстранты собрались у здания Министерства внутренних дел Грузии в тбилисском районе Ортачала. Поводом для протеста стал инцидент, произошедший несколько дней назад во время акции протеста на Кахетинском шоссе в Тбилиси.

"Автомобилисты устроили акцию из-за повышения цен на горючее по дороге в аэропорт, у этих машин были грузинские флаги, один из полицейских снял флаг и бросил в сторону. Он осквернил нашу символику, что является преступлением. Это статья 343 Уголовного кодекса и предусматривает наказание до двух лет", – сказал один из участников акции.

Протестующие требуют ответа от МВД и подали в министерство соответствующее заявление.

Они также требуют встречи с представителем Главной инспекции МВД.

Участники сегодняшней акции попытались перекрыть дорогу, однако полиция не позволила им этого сделать.

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Теги:
Акция протеста, Грузия

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