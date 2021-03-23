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Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование

В Грузии зафиксированы новые случаи британского штамма коронавируса

© AP Photo / Vincent Thian
Общество
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Темы:
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По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в стране уже выявлено около 50 случаев британского штамма

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии зафиксировали около 50 случаев нового штамма коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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"У нас уже около 50 подтвержденных случаев нового штамма. В основном это британский штамм, который распространяется в Европе", – заявил Гамкрелидзе, добавив, что вакцины, существующие против коронавируса, действуют и на новый штамм.

Что касается случаев реинфицирования, то, по словам Гамкрелиде, продолжается обследование нескольких человек.

Гамкрелидзе также отметил, что если удастся сохранить нынешнюю эпидситуацию в стране в марте и апреле, можно будет избежать третьей волны пандемии.

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© AP Photo / Alberto Pezzali
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По словам главного эпидемиолога страны, в течение последних дней в стране увеличились не только новые случаи коронавируса, но и показатель распространения инфекции.

Гамкрелидзе призвал всех к осторожности и попросил следовать установленным рекомендациям.

В конце февраля в Грузии зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая британского штамма коронавируса. Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 278 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 270 тысяч человек, скончались 3 714.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1065)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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