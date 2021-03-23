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Эпидемия коронавируса - вакцинация медиков

Виновата ли AstraZenecа? – смертью медсестры в Грузии может заинтересоваться компания

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1066)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210323/251248594/Vinovata-li-AstraZeneca---smertyu-medsestry-v-Gruzii-mozhet-zainteresovatsya-kompaniya.html

Пока расследование причины смерти молодой женщины после вакцинации препаратом AstraZenecа ведется местными силами

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Представители AstraZenecа могут приехать в Грузию в связи со смертью медсестры после вакцинации препаратом этой компании – вероятность этого не исключает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Как заявил главный эпидемиолог странны на брифинге во вторник, компания должна быть заинтересована в установлении причины смерти женщины.

Агентство регуляции медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии отправляет информацию в Швецию, в центр мониторинга лекарств, а также в ВОЗ.

"AstraZenecа и ВОЗ будут информированы, когда завершится следствие… Их представители обычно приезжают и на месте знакомятся с делом. В этом случае тоже не исключен их приезд, поскольку и сама компания, и ВОЗ заинтересованы, чтобы все было выяснено до конца", – заявил Гамкрелидзе.

Сумиа Сваминатан
© AFP / FABRICE COFFRINI
"Очень редкий случай" – ВОЗ о смерти грузинской медсестры после вакцинации

Вместе с тем он подчеркнул, что победить пандемию и вернуться к нормальному образу жизни можно только вакцинацией.

На вопрос журналистов, какие шаги будут приняты в том случае, если в стране активность на вакцинацию будет низкой, Гамкрелидзе ответил, что межведомственный координационный совет обсудит вопрос расширения ареала групп, но при этом вакцинация останется добровольной.

Недоверие общества Грузии к вакцине от коронавируса возросло после того, как в Ахалцихе умерла 27-летняя медсестра. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после вакцинации развился анафилактический шок. Ее вакцинировали в клинике "Имеди" в Ахалцихе препаратом AstraZenecа.

Как выяснилось, это первый смертельный случай в мире после вакцинации AstraZenecа.

По данным исследования общественного мнения Национально-демократического института (NDI) и CRRC-Грузия, в стране 53% населения отказывается от вакцинации, мотивируя это недоверием к качеству вакцины.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1066)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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