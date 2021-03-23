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Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии сделала вакцину AstraZenecа в прямом эфире

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210323/251249703/Glava-Minzdrava-Gruzii-sdelala-vaktsinu-AstraZeneca-v-pryamom-efire.html

Ранее Тикарадзе не сделала вакцину от коронавируса в числе первых, поскольку, по ее словам, решила уступила очередь рядовым медикам

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии сделала вакцину от коронавируса, произведенную компанией AstraZenecа, - привилась Екатерина Тикарадзе перед камерами в прямом эфире.

Вакцинацию глава Минздрава прошла в медицинском центре Сачхере (Имерети), директором которого она была в течение нескольких лет.

"Вчера слышались упреки в связи с клиникой Сачхере и медперсоналом, что они якобы отказываются от процесса вакцинации. Я, конечно, чувствую ответственность перед клиникой, директором которой я была в течение нескольких лет. И они, я уверена, чувствуют высокую общественную ответственность. Считаю, что прозрачная включенность медперсонала в процесс вакцинации является очень важной", - сказала Тикарадзе после вакцинации.

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С 23 марта министр здравоохранения намерена начать встречи с медиками в регионах, чтобы повысить их активность.

Ранее министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе пришлось объяснить, почему она не сделала вакцину от коронавируса в числе первых и не связано ли это с временным приостановлением использования препарата AstraZeneca в ряде европейских стран. Как заявила министр, она уступила свою вакцину рядовым медикам.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире также сделали президент Грузии Саломе Зурабишвили, замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе и другие известные врачи.

Недоверие к вакцине в Грузии возросло после того, как в Ахалцихе умерла 27-летняя медсестра. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после вакцинации развился анафилактический шок. По словам Тикарадзе, она чувствует ответственность за это. Несмотря на возникшие проблемы, Минздрав не отказался от процесса вакцинации.

В Грузии вакцинация началась 15 марта. На первом этапе прививки делаются медперсоналу. На специальном портале зарегистрировано около 75 тысяч медиков, однако за неделю в Грузии вакцинировались всего 3 843 из них. 

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