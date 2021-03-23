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Матч между сборными Грузии и Армении по футболу. Пустой стадион Динамо Арена без зрителей перед началом игры

Вызов пандемии - воскресенье в Тбилиси объявлено днем большого спорта

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Общество
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Темы:
Спорт в Грузии (1108)
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Координационный совет сделал подарок грузинским болельщикам футбола и регби: в воскресенье для них отменяется "комендантский час" и допоздна будет работать общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. В воскресение, 28 марта, общественный транспорт в Тбилиси будет работать до часу ночи - это решение Межведомственный координационный совет принял в связи с проведением в столице футбольного матча между сборными Грузии и Испании.

Болельщики во время матча по футблу
© Sputnik / STRINGER
Матч в Тбилиси между сборными Грузии и Испании по футболу пройдет с болельщиками

Граждане, имеющие на руках билет на матч, автоматически получают разрешение на передвижение по городу после девяти вечера, а метро и автобусы будут работать допоздна, чтобы развести болельщиков после матча по домам.

По решению координационного совета, трибуны стадиона "Динамо арена" будут заполнены только на 30 процентов, чтобы зрители смогли соблюдать дистанцию.

Кроме того, на 28 марта запланирован также матч по регби между сборными Грузии и Румынии. И в этом случае будет продано только 30 процентов билетов на трибуны.

Принимая такое решение на воскресенье - день большого спорта - Межведомственный координационный совет надеется, что грузинские болельщики проявят высокую ответственность и будут соблюдать все нормы безопасности.

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Темы:
Спорт в Грузии (1108)
Теги:
спорт, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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