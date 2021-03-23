Грузия может получить первую дозу вакцины Pfizer 24 марта

Вакцина, которая прибудет в страну из США, будет доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузия, предположительно, получит первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer в среду, 24 марта. Данную информацию журналистам подтвердила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Вакцина Pfizer, как для нас стало известно недавно, завтра должна поступить в Грузию. Первой локацией будет Национальный центр по контролю заболеваний, куда произойдет ее транспортировка, и затем уже будет распределена во все те центры, в которых продолжится вакцинация Pfizer", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, эта вакцина будет доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. Медики в стране начали вакцинироваться с 15 марта, а 25 марта к ним смогут присоединиться и лица старше 65 лет.

Ожидается, что Грузия на первом этапе получит 29 250 доз вакцины Pfizer. Вакцина прибудет из США.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer - первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ. По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а длительность иммунитета после прививки достигает шести месяцев.

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