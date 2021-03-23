В Грузии коронавирус выявили у вакцинированной медсестры

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии коронавирус выявили у медсестры, которая была вакцинирована препаратом AstraZenecа, информацию подтверждают в пенитенциарной службе. Инфекцию у медсестры обнаружили 20 марта.

В заявлении отмечено, что с конца мая 2020 года с целью предотвращения распространения коронавируса сотрудники пенитенциарной службы раз в две недели проходят ПЦР-тестирование. А с октября 2020 года, исходя из эпидситуации, сотрудников тестируют в неделю раз, а в промежутках раз в 72 часа им делают тест на антиген.

Согласно этому протоколу, медсестра №5 учреждения сделала ПЦР-тест 15 марта, результат был отрицательный. Через три дня, 18 марта, медсестре сделали быстрый тест на антиген и результат вновь был отрицательным. В тот же день ей сделали вакцину от коронавируса.

На второй день у ее супруга выявили коронавирус, у медсестры также проявились симптомы, характерные инфекции, в частности у нее повысилась температура тела.

Медсестра доставлена в специализированную ковид-клинику, где 20 марта лабораторно подтвердили COVID-19. Состояние здоровья медсестры удовлетворительное, и в ближайшие дни она должна покинуть медучреждение.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.