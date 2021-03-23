Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией частично открылась

Сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией открылась для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Между тем, сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

В то же время на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс той же трассы движение осуществляется в безостановочном режиме. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.