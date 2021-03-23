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Автомобильная подземная платная парковка

За просроченную парковку на штрафстоянке в Грузии можно будет лишиться машины

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210323/251252155/Za-prosrochennuyu-parkovku-na-shtrafstoyanke-v-Gruzii-mozhno-budet-lishitsya-mashiny.html

Если водитель не оплатит штраф в срок, долг будет подлежать принудительному исполнению за счет автомобиля

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению пакета законопроектов, согласно которым водитель может лишиться автомобиля, если просрочит срок пребывания на штрафной стоянке.

Согласно поправкам, после того как водитель получит уведомление о необходимости оплаты за пребывание его автомобиля на штрафной стоянке и о том, что его необходимо забрать, у него будет для этого месяц.

Парковки и остановки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Если же водитель не выплатит стоимость и не выполнит условий уведомления в этот срок, долг будет подлежать принудительному исполнению за счет автомобиля.

Те же водители, чьи автомобили попали на штрафстоянку до 1 сентября 2020 года и по сегодняшний день находятся там, должны будут забрать автомобиль, уплатив всего 100 лари, и на это у них будет три месяца после вступления закона. В противном случае автомобиль может быть также продан за счет оплаты за штрафстоянку.

Как поясняют авторы законопроекта, новые меры продиктованы сложившейся ситуацией, когда часть водителей не забирают свои машины и они там стоят годы, создавая перегруженность на таких штрафных стоянках.

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