За просроченную парковку на штрафстоянке в Грузии можно будет лишиться машины

Если водитель не оплатит штраф в срок, долг будет подлежать принудительному исполнению за счет автомобиля

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению пакета законопроектов, согласно которым водитель может лишиться автомобиля, если просрочит срок пребывания на штрафной стоянке.

Согласно поправкам, после того как водитель получит уведомление о необходимости оплаты за пребывание его автомобиля на штрафной стоянке и о том, что его необходимо забрать, у него будет для этого месяц.

Если же водитель не выплатит стоимость и не выполнит условий уведомления в этот срок, долг будет подлежать принудительному исполнению за счет автомобиля.

Те же водители, чьи автомобили попали на штрафстоянку до 1 сентября 2020 года и по сегодняшний день находятся там, должны будут забрать автомобиль, уплатив всего 100 лари, и на это у них будет три месяца после вступления закона. В противном случае автомобиль может быть также продан за счет оплаты за штрафстоянку.

Как поясняют авторы законопроекта, новые меры продиктованы сложившейся ситуацией, когда часть водителей не забирают свои машины и они там стоят годы, создавая перегруженность на таких штрафных стоянках.