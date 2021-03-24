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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

Вакцинация от коронавируса лиц от 65 лет в Грузии начнется с 25 марта

© AP Photo / Virginia Mayo
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1068)
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Исходя из международных рекомендаций и эпидемиологической специфики, выбраны целевые группы для вакцинации, охват которых продолжится поэтапно

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья объявил о начале вакцинации от коронавируса лиц старше 65 лет с 25 марта.

"Исходя из международных рекомендаций и эпидемиологической специфики выбраны целевые группы для вакцинации, охват которых продолжится поэтапно", – говорится в сообщении центра.

Медик проводите тесты на коронавирус
photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
В Грузии коронавирус выявили у вакцинированной медсестры

По данным центра, исходя из частоты заболеваемости и смертности, следующими от коронавируса привьются лица от 65 лет и выше.

Вакцинация добровольная. Чтобы пройти ее, надо будет пройти регистрацию на сайте или позвонить по телефону 15 22.

Вакцинация началась в Грузии с 15 марта препаратом AstraZeneca. По последним данным, в Грузии более четырех тысяч медсотрудников сделали вакцину от коронавируса, вместо планируемых 54 тысяч.

Недоверие общества к вакцине от COVID-19 возросло после того, как в Ахалцихе умерла 27-летняя медсестра. По версии врачей, спустя 30 минут после вакцинации у женщины развился анафилактический шок.

Чтобы повысить доверие к вакцине от коронавируса, вне очереди сделали прививку президент Грузии Саломе Зурабишвили и министр здравоохранения Эка Тикарадзе.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1068)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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