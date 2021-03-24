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Грузинский футболист Давид Хочолава

У футболиста сборной Грузии обнаружили коронавирус

photo: FC SHAKHTAR / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1072)
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Sputnik Грузия
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Хочолава оказался единственным игроком сборной страны, чей тест на коронавирус дал положительный результат

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. У защитника сборной Грузии и донецкого "Шахтера" Давида Хочолава обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба ФФГ.

Всем игрокам сборной Грузии, прибывшим в Тбилиси для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022, провели тестирование на COVID-19. Хочолава оказался единственным игроком, чей тест дал положительный результат. Защитник покинул расположение национальной команды и не сможет помочь своим партнерам по сборной в предстоящих играх против Швеции, Испании и Греции.

Тренировка сборной Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation / FB
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

На место Хочолава главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал защитника батумского "Динамо" Мамуку Кобахидзе, который присоединится к команде после ее возвращения из Швеции.

Хочолава стал вторым футболистом, который выбыл из первоначального списка Саньоля. Ранее из-за травмы присоединиться к сборной Грузии не смог атакующий полузащитник кипрского "Анортосиса" Торнике Окриашвили. Его место занял полузащитник варшавской "Легии" Вако Гвилия.

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. 25 марта подопечные Саньоля сыграют на выезде со Швецией, 28 марта примут в Тбилиси Испанию, а 31 марта в Салониках сыграют с Грецией.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1072)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Сборная Грузии по футболу, футбол

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