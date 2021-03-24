Почему не удалось спасти грузинскую медсестру – дело изучает регулирующее агентство

Агентство регуляции медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии на этом этапе изучает документацию и ждет результатов экспертизы, только после этого даст свое заключение о причинах смерти молодой женщины

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Была ли клиника, в которой проводилась вакцинация, технически оснащена должным образом – в Грузии продолжается расследование дела смерти грузинской медсестры сразу после вакцинации.

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Помимо МВД расследованием случившегося занимается и Агентство регуляции медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии.

Как заявил журналистам директор агентства Заал Капанадзе, уже допрошен медперсонал клиники "Имеди" в Ахалцихе. Параллельно проводится экспертиза.

"Когда у нас будут результаты экспертизы, мы сможем сделать заключение. Пока мы изучаем документальную часть, а следствие идет по другой части – в связи с наступившим результатом", – заявил Капанадзе.

Как утверждает глава агентства, клиника в Ахалцихе соответствует существующим стандартам и пациенту была оказана надлежащая помощь, предусмотренная протоколом в подобных случаях.

"Когда заполняется опросник, пациент должен сообщить, принимал какие-либо препараты или нет. Нигде ничего подобного не фиксируется, она не заявляла, такой записи нет", – отметил Капанадзе.

Между тем родные погибшей медсестры утверждают, что у нее были нехорошие анализы и за день до вакцинации она принимала какие-то лекарства.

27-летняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине была оказана неотложная медицинская помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее перевезли ночью.

Семья скончавшейся пациентки требует установления причины смерти молодой женщины и ведет независимое расследование.

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