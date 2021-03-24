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Горнолыжный курорт Гудаури

Из-за снегопада и мороза горнолыжный курорт Гудаури оказался обесточен

photo: TBC Bank / FB
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Темы:
Непогода в Грузии (212)
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С раннего утра специальные группы работают над урегулированием проблемы и скорейшим восстановлением подачи электроэнергии

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Из-за обильных осадков и сильного мороза оказалась повреждена высоковольтная линия электропередач, из-за чего поселения Гудаури, Пасанаури и прилегающие села оказались обесточены, говорится в сообщении пресс-службы края Мцхета-Мтианети.

С 6 утра среды специальные группы работают над урегулированием проблемы и скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

Гудаури – известный курортный горнолыжный поселок, где на данный момент находятся отдыхающие и туристы.

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Темы:
Непогода в Грузии (212)

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