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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 450

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1072)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210324/251254099/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-450-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 254 пациента, а с начала пандемии вылечились 270 922

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 450. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 278 628 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 254 человека, с начала пандемии вылечились 270 922 пациента. Скончались 3 722.

За сутки сделано 23 293 теста, в том числе 13 751 на антиген и 9 542 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,93%, за последние 14 дней – 1,59%, за последние семь дней – 1,92%.

В карантине в данное время находятся 265 человек, в стационарах – 1 463, в ковид-гостиницах – 180.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1072)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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