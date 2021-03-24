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Вокзальная площадь, Такси и торговый центр Тбилиси Централ, где также находится железнодорожный вокзал

В Грузии снимается запрет на проезд в такси более трех человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210324/251254942/V-Gruzii-snimaetsya-zapret-na-proezd-v-taksi-bolee-trekh-chelovek.html

При этом как водители, так и пассажиры такси на момент проезда обязаны находиться в защитных масках

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. С сегодняшнего дня в Грузии снимается ограничение на передвижение более трех человек, включая водителя, в такси (категория M1).

Соответствующее изменение было внесено 23 марта в постановление правительства Грузии от 23 мая 2020 года "Об утверждении Правил изоляции и карантина", говорится на сайте "Законодательного вестника" ("Мацне").

Как водители, так и пассажиры такси на момент проезда должны находиться в масках.

Кроме обязательного масочного режима, в стране сохраняется ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей – 2 тысячи лари (более 600 долларов США).

К машинам категории М1 относятся легковые автомобили, которые осуществляют перевозку не более восьми человек, а масса транспортного средства не более трех с половиной тонн.

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