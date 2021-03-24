COVID-статистика Грузии – последние данные

Показатель положительности инфицирования, по данным на 23 марта, составляет 1,93%, в течение последних 14 дней – 1,59%, а за неделю – 1,92%

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 23 293 теста на коронавирус, из них 13 751 на антиген и 9 542 ПЦР, в результате выявлено 450 новых случаев инфицирования, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 278 628 случаев коронавируса.

За сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 254 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 270 922 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусов, за сутки скончались восемь пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 722 человека.

Из 450 случаев, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 237, в Аджарии – 29, Имерети – 51, Квемо Картли – 48, Шида Картли – 22, Гурия – 11, Самегрело - Земо Сванети – 34, Кахети – 11, Мцхета-Мтианети – один, Самцхе-Джавахети – ни одного, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – шесть.

На этом этапе в Грузии 3 958 активных случаев. Из них в лечении в стационаре нуждаются 1 463. Тяжелыми считаются 303 пациента, к аппарату искусственного дыхания подключены 90.

180 человек находятся в ковид-гостиницах. 2 315 пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах остаются 265 человек, а в самоизоляции – 6 632.

Показатель положительности по данным на 23 марта составляет 1,93%, в течение последних 14 дней – 1,59%, а за неделю – 1,92%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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