В Грузии могут появиться "красные зоны" – глава Минздрава

На данном этапе наиболее опасными в плане ковид-заражения регионами являются Тбилиси, Имерети и Гурия

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Вопрос ограничений в связи с риском ухудшения эпидемиологической ситуации рассматривают власти Грузии – в стране есть несколько регионов, которые могут стать "красными зонами", заявила в эфире телекомпании Imedi министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на данном этапе этими тремя регионами являются Тбилиси, Имерети и Гурия. Именно там самая большая мобильность, отметила глава ведомства.

"Коэффициент положительности на этом этапе у нас 2,2. Коэффициент распространения инфекции превышает 1%, что требует внимания. Поэтому я не исключаю ограничений", – сказала Тикарадзе.

Тикарадзе также отметила, что ночью 24 марта Грузия получит первую дозу вакцины Pfizer. В первую очередь вакцина будет транспортирована в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, а оттуда будет распределена в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

В Батуми и Кутаиси сделать эту вакцину можно будет на одной локации, а в Тбилиси – на четырех.

Вакцина будет доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. Медики в стране начали вакцинироваться с 15 марта, а 25 марта к ним смогут присоединиться и лица старше 65 лет.

Грузия на первом этапе получит 29 250 доз Pfizer. Вакцина поступит в страну из США.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ. По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а длительность иммунитета после прививки достигает шести месяцев.

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