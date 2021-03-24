На Верхнем Ларсе скопилось более трех тысяч фур

Армянских фур из общего количества – порядка 30%. По предварительным данным, движение восстановится к концу недели

ТБИЛИСИ 24 мар – Sputnik. Более трех тысяч грузовых машин скопилось на КПП "Верхний Ларс" с российской стороны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арама Тананян.

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Путь через КПП "Верхний Ларс" закрыт уже два дня из-за непогоды в Грузии. В частности, на участке Гудаури-Коби автомобильной трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется опасность схода лавин.

"Из указанного числа фур – около 500 находятся непосредственно на КПП, остальные – на пути к Ларсу", – сказал Тананян.

По его словам, армянских фур из этого числа – до 30%.

Тананян отметил, что, согласно прогнозу, погода не будет благоприятной еще три дня. К концу недели дорога, возможно, откроется.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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