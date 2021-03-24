Минздрав Грузии может выделить сто доз вакцины для известных людей

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Минздрав Грузии может выделить сто доз вакцины от коронавируса для известных лиц любой возрастной категории, чтобы включить их в информационную кампанию вакцинации, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамара Габуния после встречи с руководителями клиник.

Вакцинация от коронавируса лиц от 65 лет в Грузии начнется с 25 марта>>

По ее словам, этот вопрос нуждается в хорошем планировании: кто должен быть вакцинирован этими дозами и кто вызовет больше доверия среди населения.

Габуния также отметила, что как только ведомство увидит, что активность в стране невысокая, следующей возрастной категорией, которая сможет включиться в процесс вакцинации, будут лица старше 55 лет.

"Конечно, у нас нет той роскоши, чтобы вакцина, из-за которой весь мир борется всеми силами, осталась неиспользованной. Мы находимся на очень низких показателях, однако все еще есть потенциал того, чтобы быстро освоить вакцины", – заявила Габуния.

После встречи с руководителями клиник стало известно, что после вакцинации вакцинированные лица в медкомнате ожидания вместо 30 минут, должны находиться не менее 45 минут для наблюдения за возможными побочными эффектами.

Вместе с тем Габуния сообщила, что замминистра иностранных дел Грузии Александре Гвтисиашвили вернулся из Индии, где есть крупные компании по производству вакцин. Она назвала его визит плодотворным и отметила, что после того, как будут сняты определенные ограничения с экспорта вакцин из Индии, соглашение, оформленное с Грузией, будет выполнено.

В Грузии на данный момент доступна только вакцина компании AstraZeneca, однако ночью 24 марта страна ждет первую дозу вакцины Pfizer. В первую очередь вакцина будет транспортирована в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, а оттуда будет распределена в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Батуми и Кутаиси сделать эту вакцину можно будет на одной локации, а в Тбилиси – на четырех локациях.

Вакцина будет доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. Медики в стране начали вакцинироваться с 15 марта, а 25 марта к ним смогут присоединиться и лица старше 65 лет.

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