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Акция протеста курьеров Bolt в центре столицы Грузии 24 марта 2021 года

Заказ доставить невозможно - в Тбилиси бастуют курьеры

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
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Курьеры Bolt, Wolt и Glovo сегодня устроили забастовку, требуя улучшить условия труда

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Курьеры компании Bolt Food прекратили работу и собрались на акцию протеста перед Дворцом спорта в Тбилиси сегодня.

В знак солидарности к ним также присоединились курьеры компаний Wolt и Glovo. Участники акции протестуют против низких тарифов и ухудшения бонусной системы. Их главное требование – улучшение условий труда.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Арестуйте полицейского!" – у здания МВД Грузии проходит акция протеста

Протестующие держали плакаты с надписями: "Разве это не перебор?!" "Курьеры требуют должного!" "Партнер не значит раб", "Изменения согласовывайте с нами", "Верните тарифы к старой отметке!"

По информации курьеров, акция протеста прошла и вчера у офиса компании Bolt Food, после которой порядка 25 человек были уволены.

"Главная проблема курьеров – это партнерский договор, который мешает трудовым отношениям с работодателями и получению выгоды от этих отношений, таких как, например, оплачиваемый отпуск и т.д. Вместо того, чтобы позаботиться о решении проблем, компания предприняла бессовестный шаг и начала увольнять людей", - заявил один из участников акции Торнике Авсаджанашвили.

Участники грозятся перманентными акциями протеста, если компания не удовлетворит их требования.

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