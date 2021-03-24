Заказ доставить невозможно - в Тбилиси бастуют курьеры

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Курьеры компании Bolt Food прекратили работу и собрались на акцию протеста перед Дворцом спорта в Тбилиси сегодня.

В знак солидарности к ним также присоединились курьеры компаний Wolt и Glovo. Участники акции протестуют против низких тарифов и ухудшения бонусной системы. Их главное требование – улучшение условий труда.

Протестующие держали плакаты с надписями: "Разве это не перебор?!" "Курьеры требуют должного!" "Партнер не значит раб", "Изменения согласовывайте с нами", "Верните тарифы к старой отметке!"

По информации курьеров, акция протеста прошла и вчера у офиса компании Bolt Food, после которой порядка 25 человек были уволены.

"Главная проблема курьеров – это партнерский договор, который мешает трудовым отношениям с работодателями и получению выгоды от этих отношений, таких как, например, оплачиваемый отпуск и т.д. Вместо того, чтобы позаботиться о решении проблем, компания предприняла бессовестный шаг и начала увольнять людей", - заявил один из участников акции Торнике Авсаджанашвили.

Участники грозятся перманентными акциями протеста, если компания не удовлетворит их требования.

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