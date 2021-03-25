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Бригада Скорой медицинской помощи 112 доставляет больных коронавирусом в инфекционную больницу

Главное о COVID на 25 марта в Грузии: новая статистика инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1081)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210325/251265614/Glavnoe-o-COVID-na-25-marta-v-Gruzii-novaya-statistika-infitsirovannykh.html

За последние 24 часа ковид-клиники покинули 356 человек, с начала пандемии вылечились 271 278 пациентов. За сутки скончались десять человек

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 399. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 279 027 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 356 человек, с начала пандемии вылечились 271 278 пациентов. Скончались 3 732.

За сутки сделано 25 638 тестов, в том числе 15 093 на антиген и 10 545 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,56%, за последние 14 дней – 1,58%, за последние семь дней – 1,92%.

В карантине в данное время находятся 262 человека, в стационарах – 1 515, в ковид-гостиницах – 195.

При этом 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1081)

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