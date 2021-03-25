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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске идет по улице

Коронавирус в Грузии: последние данные по регионам

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1081)
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Sputnik Грузия
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Наиболее опасным в плане ковид-заражения регионом по-прежнему остается столица Грузии, за ней следуют Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Из 399 случаев, выявленных за минувшие сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 230 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных случаев по стране выглядит так: в Аджарии – 22, Имерети – 48, Квемо Картли – 23, Шида Картли – 17, Гурия – 9, Самегрело - Земо Сванети – 20, Кахети – 14, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 3, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На данный момент в Грузии 3 991 активный случай. Из них 1 515 пациентов нуждаются в лечении в клиниках. Состояние 302 пациентов тяжелое, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 86 человек.

В ковид-отелях находятся 195 человек, 2 281 человек лечится дома. В карантинных пространствах находятся 262 человека, а в самоизоляции – 6 784.

Что касается показателя положительности, то по данным на 25 марта, он составляет 1,56%, за последние две недели – 1,58%, за семь дней – 1,92%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1081)

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