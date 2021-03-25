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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov SPUTNIK

Сургуладзе рассказал, чем опасны антипрививочные настроения в Грузии

Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210325/251265964/Surguladze-rasskazal-chem-opasni-antiprivivochnye-nastroeniya-v-Gruzii.html

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе считает, что низкая обращаемость на вакцинацию от коронавируса вызвана недостаточным информированием населения Грузии

Общество
Сургуладзе рассказал, чем чреваты антипрививочные настроения в Грузии

По последним данным социологического опроса, 53% населения Грузии не собираются делать прививки от коронавируса. Недоверие общества к вакцине от COVID-19 возросло после того, как в Ахалцихе умерла 27-летняя медсестра. По версии врачей, спустя 30 минут после вакцинации у женщины развился анафилактический шок.

"Антипрививочное движение – проблема всего мира, не только Грузии. Но везде идет активная работа по преодолению таких настроений среди населения. В Грузии проблема в том, что врачи отказываются вакцинироваться. Мы не можем до пяти тысяч вакцинированных никак дойти. Причина в том, что когда 3-4 месяца назад исследования показали, что более 40% населения не собираются вакцинироваться, уже тогда надо было начинать агитационную работу: по всем телеканалам показать, как готовятся врачи, насколько все хорошо делается, как происходит транспортировка и так далее. Надо было работать с врачами. Если врачи не делают прививки, то население тем более не будет", – отметил Сургуладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Эксперт считает, что Грузия стоит перед угрозой вообще остаться без вакцины.

"Платформа COVAX, которая снабжает нас вакцинами и должна нам передать 1,4 миллиона доз вакцин на 700 тысяч человек, может отказаться это делать. Мы стоим перед серьезной проблемой, что Грузия останется вообще без вакцин", – подчеркнул он.

Вакцинация началась в Грузии с 15 марта препаратом AstraZeneca. По последним данным, вакцину от коронавируса сделали более четырех тысяч медработников вместо планируемых 54 тысяч.

Чтобы повысить доверие к вакцине от коронавируса, вне очереди сделали прививку президент Грузии Саломе Зурабишвили и министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия, Вато Сургуладзе

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