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Пандемия коронавируса COVID - вакцина от коронавируса

Когда Грузия получит китайскую вакцину от COVID? Минздрав озвучил сроки

© AP Photo / Martin Mejia
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (62)
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Китайская вакцина создана на основе инактивированного, то есть убитого коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm Грузия может получить уже в апреле, заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

По ее словам, этой вакциной привиты уже миллионы людей, препарат использует ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия.

 

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. 

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

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Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта препаратом AstraZeneca (43 200 доз), в первую очередь среди медиков. Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Между тем накануне Грузия получила первую партию вакцины Pfizer. Вакцинация данным препаратом начнется с 30 марта. На этом этапе сделать вакцину от коронавируса в Грузии могут медперсонал и лица старше 65 лет. Они могут сделать выбор между вакцинами Pfizer и AstraZeneca. По последней информации, в Грузии вакцинированы 4 048 медиков.

Кроме того, на данный момент Грузия продолжает переговоры для привлечения дополнительных доз как с AstraZeneca, так и Sinovac, и Sinopharm. Эти вакцины пока не получили авторизацию ВОЗ, но находятся на пути ее получения, отмечают в ведомстве. Что касается вакцины Johnson & Johnson, то она появится на COVAX-платформе с третьего квартала, отметила Габуния.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (62)

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