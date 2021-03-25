Вакцина Pfizer и возможные осложнения – о чем предупреждает главный эпидемиолог Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. У вакцины Pfizer есть определенные осложнения - они могут коснуться лиц, которые часто используют филлеры, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Так что, по его словам, в опроснике, предназначенном для людей, пришедших на вакцинацию, добавится и вопрос о том, не использует ли желающий привиться часто филлер (инъекции с филлерами вкалывают для заполнения морщин или восполнения объема губ – ред.). Всего в опроснике 11-12 вопросов.

"Если ответ будет положительный, то врач может увидеть в этом повышенный риск, не привить пациента в тот период и направить к соответствующему специалисту для дополнительных обследований. У Pfizer есть местные, а не системные, то есть не анафилактические осложнения среди тех лиц, которые часто используют филлеры", - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог Грузии коснулся и статистических данных в процессе вакцинации. По последней информации, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 4 152 человека из числа медперсонала. Также в специальной базе на вакцинацию зарегистрирован 371 человек старше 75 лет. С 25 марта, помимо медперсонала, регистрироваться на вакцинацию могут и лица старше 65 лет.

Что касается смягчения ограничений на передвижение в ночное время, то Гамкрелидзе не исключил, что изменения в этом направлении будут в начале апреля, однако все зависит от эпидположения.

Грузия накануне получила первую партию вакцины Pfizer. Вакцинация данным препаратом начнется с 30 марта.

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