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Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года

Вакцина Pfizer и возможные осложнения – о чем предупреждает главный эпидемиолог Грузии

photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (62)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210325/251268828/Vaktsina-Pfizer-i-vozmozhnye-oslozhneniya--o-chem-preduprezhdaet-glavnyy-epidemiolog-Gruzii.html

Грузия накануне получила первую партию вакцины Pfizer. Вакцинация данным препаратом начнется с 30 марта

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. У вакцины Pfizer есть определенные осложнения - они могут коснуться лиц, которые часто используют филлеры, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Так что, по его словам, в опроснике, предназначенном для людей, пришедших на вакцинацию, добавится и вопрос о том, не использует ли желающий привиться часто филлер (инъекции с филлерами вкалывают для заполнения морщин или восполнения объема губ – ред.). Всего в опроснике 11-12 вопросов.

"Если ответ будет положительный, то врач может увидеть в этом повышенный риск, не привить пациента в тот период и направить к соответствующему специалисту для дополнительных обследований. У Pfizer есть местные, а не системные, то есть не анафилактические осложнения среди тех лиц, которые часто используют филлеры", - сказал Гамкрелидзе.

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© AFP / MICHAEL COHEN
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Главный эпидемиолог Грузии коснулся и статистических данных в процессе вакцинации. По последней информации, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 4 152 человека из числа медперсонала. Также в специальной базе на вакцинацию зарегистрирован 371 человек старше 75 лет. С 25 марта, помимо медперсонала, регистрироваться на вакцинацию могут и лица старше 65 лет.

Что касается смягчения ограничений на передвижение в ночное время, то Гамкрелидзе не исключил, что изменения в этом направлении будут в начале апреля, однако все зависит от эпидположения.

Грузия накануне получила первую партию вакцины Pfizer. Вакцинация данным препаратом начнется с 30 марта. 

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (62)

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