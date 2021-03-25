Илие II плохо? В Патриархии рассказали о состоянии духовного лидера Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Состояние Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стабильное, все остальное - дезинформация, заявила личный врач главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) Цисана Шартава.

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Илия II не присутствовал на торжественной службе в четверг, что породило новую волну слухов о состоянии его здоровья. В ряде СМИ появилась информация, что самочувствие Патриарха значительно ухудшилось.

"Состояние Патриарха стабильное. Не знаю, откуда взялась эта злорадная информация, которая распространяется сегодня. Большего ничего сказать не могу", - сказала Шартава журналистам.

В то же время глава службы Патриархии Андрия Джагмаидзе назвал очередную волную дезинформации попытками СМИ поднять свой рейтинг.

"К сожалению, некоторые торопятся ухудшить состояние здоровья Патриарха. Я пожелаю этим людям здоровья, но распространять такую информацию стыдно. О Патриархе не раз распространялась дезинформация, и кто-то пытается сделать рейтинговыми свои заявления за счет подобных спекуляций", - сказал Джагмаидзе.

Илие II - 88 лет. За последние годы состояние его здоровья ухудшилось, и Католикос-Патриарх несколько раз отправлялся на лечение в Германию.

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