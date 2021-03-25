Любая вибрация может вызвать сход оползня в Тбилиси - специалист

Скорость движения оползня, которая сегодня составляет 5 см в сутки, ежедневно может измениться, предупреждает эксперт

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Строительные работы у склона холма, связывающего районы Нуцубидзе и Вашлиджвари в Тбилиси, должны быть остановлены из-за образовавшихся на нем трещин.

Об этом на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари" журналистам рассказал завотделом географии Института наук по изучению Земли Государственного университета Ильи и Наццентра сейсмического мониторинга, геоморфолог Лаша Сухишвили.

По его словам, как грузинские, так и немецкие специалисты сходятся во мнении, что в данное время идет довольно сложный процесс, который требует детального изучения и проработки.

"Строительство необходимо остановить. Речь идет не только о дорожно-строительных работах, но и о любых действиях на прилегающей территории. Любой источник вибрации должен быть остановлен. Строительство должно быть остановлено до тех пор, пока есть столько вопросов по данной территории", - сказал Сухишвили.

При этом, по его словам, блок, отделенный трещиной, движется.

"Его скорость не настолько медленная, чтобы у нас была возможность успокоиться. Толщина оползня находится на глубине примерно 16-20 метров, а не 10 метров, как мы думали при первоначальной оценке. Думаем, что движется и соседний откос, от которого трещиной отделился этот блок. Однако мы пока не можем сказать наверняка", - сказал Сухишвили.

По мнению специалиста, сейчас необходимо продолжать измерения для определения точного направления движения. Он также отметил, что скорость оползня, которая сегодня составляет 5 см, ежедневно может измениться.

"По первоначальному наблюдению, оползень будет двигаться в сторону улицы Мачавариани, он также может двигаться в сторону ущелья. Речь идет об ущелье, которое примыкает к улице Мачавариани", - сказал Сухишвили.

Между тем, на данном этапе невозможно точно сказать, нужна ли эвакуация населения в этом районе, считает ученый.

Мэрия Тбилиси 16 марта распространила заявление, в котором признает, что "оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы". Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается столичная мэрия.

Из-за осадков грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

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