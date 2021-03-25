Валерий Меладзе запел на грузинском - видео

Мощь, красота и безусловная любовь к корням - вот, что можно услышать в исполнении Валерия Шотаевича на родном языке

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Популярный российский певец Валерий Меладзе спел известные грузинские песни с ансамблем "Браво Метехи".

Меладзе выложил сторис на своей Instagram-странице видео, где он поет на родном языке, одетый в национальный костюм – белую чоху. В отрывках слышно, как певец вместе с ансамблем исполняет знаменитую песню "Тбилисо" и "Цоцхали вар, цоцхали" ("Жив я, жив").

Ансамбль "Браво Метехи" приехал в Москву для концертов, которые будут проходить 27 марта, а также 4 и 10 апреля.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

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