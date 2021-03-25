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Город Амбролаури, регион Рача

Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на западе страны

photo: Ambrolauri / FB
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (461)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210325/251273376/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii-ogranicheniya-deystvuyut-na-zapade-strany.html

Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободно

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Из-за сильного снегопада ограничено движение на перевале Накерала (регион Рача Лечхуми - Земо Сванети) дороги Кутаиси(Моцамета)-Ткибули-Амбролаури внутреннего значения, сообщает Департамент автомобильных дорог.

Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободное.

Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (461)

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