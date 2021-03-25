Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на западе страны

Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободно

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Из-за сильного снегопада ограничено движение на перевале Накерала (регион Рача Лечхуми - Земо Сванети) дороги Кутаиси(Моцамета)-Ткибули-Амбролаури внутреннего значения, сообщает Департамент автомобильных дорог.

Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободное.

Также, по данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.