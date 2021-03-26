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Эпидемия коронавируса - девушка в маске идет по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 419

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1085)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210326/251276478/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-419-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались шесть человек, из ковид-клиник страны выписаны 307 пациентов, а с начала пандемии вылечились 271 585

 

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 419. Скончались шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 279 446 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 307 человек, с начала пандемии вылечились 271 585 пациентов. Скончались 3 738.

За сутки сделан 29 341 тест, в том числе 18 964 на антиген и 10 377 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,43%, за последние 14 дней – 1,6%, за последние семь дней – 1,6%.

В карантине в данное время находится 271 человек, в стационарах – 1 563, в ковид-гостиницах – 192.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1085)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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