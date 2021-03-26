Главное о COVID на 26 марта: какова эпидситуация в Грузии?

Наиболее опасными очагами ковид-заражения на сегодняшний день остаются Тбилиси, Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Из 419 новых случаев, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировали 203 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 26, Имерети – 64, Квемо Картли – 27, Шида Картли – 22, Гурии – 16, Самегрело-Земо Сванети – 18, Кахети – 9, Мцхета-Мтианети – 13, Самцхе-Джавахети – 4, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 17.

На данный момент в стране 4 097 активных случаев. Из них 1 563 пациентов нуждаются в лечении в клинике. Состояние 304 пациентов тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 80 человек. В ковид-гостиницах находятся 192 человек, 2 342 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах находятся 271 человек, в самоизоляции остаются 7 128. Что касается показателя положительности, то по данным на 25 марта, он составляет 1.43%, за последние две недели – 1.60%, а за семь дней – 1.89%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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